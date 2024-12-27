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В последнюю неделю 2024 года на свердловских дорогах поймали почти 10 тысяч нарушителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Свердловской области Госавтоинспекция подвела итоги работы за неделю с 23 по 29 декабря 2024 года. За этот период сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 9742 нарушения правил дорожного движения.
Из почти 10 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения, 993 совершали пешеходы. Так, в 15 случаях сотрудники ГИБДД обнаруживали людей, которые в тёмное время суток расхаживали по проезжей части в одежде, не имеющей световозвращающих элементов. Остальные 8749 нарушений были допущены водителями, в том числе — 134 водителями автобусов, 7 мотоциклистами и 11 велосипедистами.
В список наиболее серьёзных нарушений попали 230 случаев управления транспортом без водительских прав, причём 39 из этих водителей ранее были лишены права управления. 249 водителей нарушили правила, выехав на встречную полосу, а ещё 173 не предоставили преимущества пешеходам. В 153 случаях к водителям легкового транспорта возникали претензии из-за перевозки детей без использования специальных автокресел. Самыми «популярными» нарушениями остались тонировка стёкол автомобилей (1231 нарушение) и игнорирование использования ремней безопасности (2521 случай).
Особое внимание инспекторы уделяли выявлению водителей с признаками опьянения. В течение недели из дорожного движения за это были исключены 145 водителей, из них 25 — повторно. Ещё 55 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.
Также Госавтоинспекция провела работу по контролю за состоянием дорог. Как результат: за неделю было возбуждено 17 административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, вынесено 90 предписаний на устранение недостатков.
Из почти 10 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения, 993 совершали пешеходы. Так, в 15 случаях сотрудники ГИБДД обнаруживали людей, которые в тёмное время суток расхаживали по проезжей части в одежде, не имеющей световозвращающих элементов. Остальные 8749 нарушений были допущены водителями, в том числе — 134 водителями автобусов, 7 мотоциклистами и 11 велосипедистами.
В список наиболее серьёзных нарушений попали 230 случаев управления транспортом без водительских прав, причём 39 из этих водителей ранее были лишены права управления. 249 водителей нарушили правила, выехав на встречную полосу, а ещё 173 не предоставили преимущества пешеходам. В 153 случаях к водителям легкового транспорта возникали претензии из-за перевозки детей без использования специальных автокресел. Самыми «популярными» нарушениями остались тонировка стёкол автомобилей (1231 нарушение) и игнорирование использования ремней безопасности (2521 случай).
Особое внимание инспекторы уделяли выявлению водителей с признаками опьянения. В течение недели из дорожного движения за это были исключены 145 водителей, из них 25 — повторно. Ещё 55 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.
Также Госавтоинспекция провела работу по контролю за состоянием дорог. Как результат: за неделю было возбуждено 17 административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, вынесено 90 предписаний на устранение недостатков.
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