В последнюю неделю 2024 года на свердловских дорогах поймали почти 10 тысяч нарушителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области Госавтоинспекция подвела итоги работы за неделю с 23 по 29 декабря 2024 года. За этот период сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 9742 нарушения правил дорожного движения.Из почти 10 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения, 993 совершали пешеходы. Так, в 15 случаях сотрудники ГИБДД обнаруживали людей, которые в тёмное время суток расхаживали по проезжей части в одежде, не имеющей световозвращающих элементов. Остальные 8749 нарушений были допущены водителями, в том числе — 134 водителями автобусов, 7 мотоциклистами и 11 велосипедистами.В список наиболее серьёзных нарушений попали 230 случаев управления транспортом без водительских прав, причём 39 из этих водителей ранее были лишены права управления. 249 водителей нарушили правила, выехав на встречную полосу, а ещё 173 не предоставили преимущества пешеходам. В 153 случаях к водителям легкового транспорта возникали претензии из-за перевозки детей без использования специальных автокресел. Самыми «популярными» нарушениями остались тонировка стёкол автомобилей (1231 нарушение) и игнорирование использования ремней безопасности (2521 случай).Особое внимание инспекторы уделяли выявлению водителей с признаками опьянения. В течение недели из дорожного движения за это были исключены 145 водителей, из них 25 — повторно. Ещё 55 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.Также Госавтоинспекция провела работу по контролю за состоянием дорог. Как результат: за неделю было возбуждено 17 административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, вынесено 90 предписаний на устранение недостатков.