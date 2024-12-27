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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных дорожных условиях
Фото: ГИБДД Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей о возможных осложнениях на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В северной части региона продолжается снегопад, который значительно усложняет ситуацию на трассах.
Уже сейчас наблюдаются резкие перепады температуры: от +2°C в Екатеринбурге до -14°C в Ивделе. Похожая ситуация фиксируется и в других районах, таких как Красноуфимск и Ачит.
Снегопад вскоре охватит всю территорию области, что может привести к образованию гололеда. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять особую осторожность, выбирать пониженный скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями. В таких условиях важно избегать резких манёвров, таких как обгоны, так как они могут привести к серьёзным ДТП.
Уже сейчас наблюдаются резкие перепады температуры: от +2°C в Екатеринбурге до -14°C в Ивделе. Похожая ситуация фиксируется и в других районах, таких как Красноуфимск и Ачит.
Снегопад вскоре охватит всю территорию области, что может привести к образованию гололеда. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять особую осторожность, выбирать пониженный скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями. В таких условиях важно избегать резких манёвров, таких как обгоны, так как они могут привести к серьёзным ДТП.
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