Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области двух подростков обвиняют в подготовке теракта
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Двоим несовершеннолетним из Екатеринбурга, 2007 и 2008 годов рождения, предъявлены обвинения в рамках уголовных дел по статьям о подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ. Обвинения выдвинуло Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области после задержания подростков сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Следствие утверждает, что фигуранты заранее приобрели компоненты для изготовления взрывчатого вещества, после чего собрали самодельное взрывное устройство с электродетонатором. На момент задержания один из подростков переносил это устройство в рюкзаке. Дополнительно следствие установило, что один из обвиняемых причастен к поджогу служебного автомобиля полиции в ночь на 22 декабря 2024 года. Инцидент произошел на улице Чапаева в Екатеринбурге, и дело о поджоге также передано в производство регионального СКР.
На данный момент продолжается сбор доказательств и установление обстоятельств произошедшего. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. В ближайшее время СКР планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.
Следствие утверждает, что фигуранты заранее приобрели компоненты для изготовления взрывчатого вещества, после чего собрали самодельное взрывное устройство с электродетонатором. На момент задержания один из подростков переносил это устройство в рюкзаке. Дополнительно следствие установило, что один из обвиняемых причастен к поджогу служебного автомобиля полиции в ночь на 22 декабря 2024 года. Инцидент произошел на улице Чапаева в Екатеринбурге, и дело о поджоге также передано в производство регионального СКР.
На данный момент продолжается сбор доказательств и установление обстоятельств произошедшего. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. В ближайшее время СКР планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле двух подростков подозревают в поджогах
30 декабря 2024
30 декабря 2024
Студент, пытавшийся запустить салют у банкоматов в Екатеринбурге, дал признательные показания
28 декабря 2024
28 декабря 2024
В Екатеринбурге вышел на свободу первый обвиняемый в демонстрации лого запретной соцсети
04 января 2025
04 января 2025