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В Свердловской области двух подростков обвиняют в подготовке теракта

17.36 Суббота, 4 января 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Двоим несовершеннолетним из Екатеринбурга, 2007 и 2008 годов рождения, предъявлены обвинения в рамках уголовных дел по статьям о подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ. Обвинения выдвинуло Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области после задержания подростков сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Следствие утверждает, что фигуранты заранее приобрели компоненты для изготовления взрывчатого вещества, после чего собрали самодельное взрывное устройство с электродетонатором. На момент задержания один из подростков переносил это устройство в рюкзаке. Дополнительно следствие установило, что один из обвиняемых причастен к поджогу служебного автомобиля полиции в ночь на 22 декабря 2024 года. Инцидент произошел на улице Чапаева в Екатеринбурге, и дело о поджоге также передано в производство регионального СКР.

На данный момент продолжается сбор доказательств и установление обстоятельств произошедшего. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. В ближайшее время СКР планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:31 На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка
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15:42 Публике впервые показали вырванную страницу из рукописи «Замка» Кафки
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11:29 Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Ёлка желаний»
10:47 Глава СКР поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой в Североуральске
19:40 В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега
19:01 «Светлые истории Нового года» рассказывают в Музее Бориса Ельцина
16:18 В екатеринбургском Доме офицеров объяснили, зачем завесили фасад маскировочной сеткой
16:07 В прошлом году мониторинг от ВООПИиК в Свердловской области охватил 83% памятников истории и архитектуры
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