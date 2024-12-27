В Екатеринбурге вышел на свободу первый обвиняемый в демонстрации лого запретной соцсети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге стены следственного изолятора покинул Алексей Соколов. Он был первым в России, кого обвинили в систематической демонстрации логотипа Facebook*, соцсети, которая в какой-то момент стала неугодна властям.Мера пресечения в виде содержания под стражей, избранная для Алексея Соколова в конце ноября, истекла 4 января. Следствие не стало обращаться в суд для её продления, и сегодня правозащитник был освобождён из СИЗО-1 Екатеринбурга. Несмотря на это, уголовное дело в отношении Соколова продолжается, и ему грозит до четырёх лет лишения свободы по статье 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.Адвокат Соколова, Алексей Бушмаков, пояснил, что по данной статье обвиняемого нельзя содержать под стражей более шести месяцев. Защитник надеется на прекращение уголовного дела, утверждая, что следствие не располагает доказательствами вины его подзащитного. По мнению Бушмакова, обвинение выглядит необоснованным, и дальнейшее преследование Соколова не имеет перспектив.Напомним, данный случай вызвал широкий общественный резонанс, так как Алексей Соколов стал первым человеком в России, обвинённым в систематической демонстрации логотипа социальной сети Facebook*. Многие правозащитники и эксперты считают, что в результате может возникнуть опасный прецедент в практике применения законодательства.