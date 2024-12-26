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Мастера «Авито Услуг» дали советы по уходу за посудомоечной машиной
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Новогодние праздничные дни отличаются в России обильным чревоугодием. А где много еды, там и много посуды в мойке. Для домохозяек — большая нагрузка, и в такие дни они, наверное, с завистью думают о подругах, у которых дома на кухне стоит посудомоечная посуда.
Вот только не всякая посудомоечная машина легко справится с десятками тарелок, по которым размазаны остатки оливье, и с таким же количеством бокалов, с винными подтёками на стенках. А если уж аппарат используется неправильно, то поломки неизбежны. По данным Авито Услуг, спрос на ремонт посудомоечных машин в России за год вырос почти в 6 раз, а предложение от мастеров увеличилось вдвое. Чтобы избежать поломок и продлить срок службы прибора, эксперты дали набор рекомендаций.
Следуя этим простым советам, можно избежать частых поломок и продлить срок службы посудомоечной машины.
Вот только не всякая посудомоечная машина легко справится с десятками тарелок, по которым размазаны остатки оливье, и с таким же количеством бокалов, с винными подтёками на стенках. А если уж аппарат используется неправильно, то поломки неизбежны. По данным Авито Услуг, спрос на ремонт посудомоечных машин в России за год вырос почти в 6 раз, а предложение от мастеров увеличилось вдвое. Чтобы избежать поломок и продлить срок службы прибора, эксперты дали набор рекомендаций.
Регулярный уход:
– Чистите фильтр. После нескольких циклов мойки проверьте фильтр на дне посудомоечной машины. Удалите остатки пищи и промойте его под проточной водой.
– Промывайте уплотнители. Резиновые уплотнители на дверце могут накапливать грязь. Протирайте их влажной тканью с мягким моющим средством раз в 1-2 недели.
– Очищайте распылительные рычаги. Проверьте отверстия в разбрызгивающих рычагах на наличие засоров. Если отверстия забиты, аккуратно прочистите их зубочисткой или тонкой иглой.
Уход за внутренними поверхностями:
– Удаляйте накипь и жир. Запустите пустую машину с моющим средством или специальным очистителем раз в месяц. Для борьбы с накипью можно использовать уксус или лимонную кислоту.
– Не забывайте про корзины. Проверьте корзины для посуды. Если на них есть налет или грязь, промойте их отдельно под проточной водой с моющим средством.
– Используйте соль для посудомоечной машины. Она смягчает воду и предотвращает образование известкового налета. Регулярно проверяйте уровень соли и ополаскивателя в соответствующем отсеке.
Советы по эксплуатации:
– Удаляйте крупные остатки пищи. Перед загрузкой посуды убирайте крупные кусочки пищи с тарелок. Это снизит нагрузку на фильтры и насос.
– Не перегружайте корзины для посуды. Распределяйте посуду так, чтобы вода могла свободно обтекать все поверхности. Неправильная загрузка может снизить качество мытья.
– Используйте подходящее моющее средство. Добавляйте только те моющие средства, которые предназначены для посудомоечных машин. Универсальные моющие средства могут повредить технику.
– Проветривайте машину. После завершения цикла мойки оставляйте дверцу открытой на некоторое время, чтобы внутренняя часть машины высохла и не образовывалась плесень.
Регулярное техническое обслуживание
– Проверяйте шланги. Осматривайте впускной и сливной шланги на наличие трещин или протечек. Заменяйте их при необходимости.
– Планируйте профессиональный осмотр. Раз в год или при появлении неполадок обращайтесь к мастеру для диагностики и профилактики посудомоечной машинки.
– Чистите фильтр. После нескольких циклов мойки проверьте фильтр на дне посудомоечной машины. Удалите остатки пищи и промойте его под проточной водой.
– Промывайте уплотнители. Резиновые уплотнители на дверце могут накапливать грязь. Протирайте их влажной тканью с мягким моющим средством раз в 1-2 недели.
– Очищайте распылительные рычаги. Проверьте отверстия в разбрызгивающих рычагах на наличие засоров. Если отверстия забиты, аккуратно прочистите их зубочисткой или тонкой иглой.
Уход за внутренними поверхностями:
– Удаляйте накипь и жир. Запустите пустую машину с моющим средством или специальным очистителем раз в месяц. Для борьбы с накипью можно использовать уксус или лимонную кислоту.
– Не забывайте про корзины. Проверьте корзины для посуды. Если на них есть налет или грязь, промойте их отдельно под проточной водой с моющим средством.
– Используйте соль для посудомоечной машины. Она смягчает воду и предотвращает образование известкового налета. Регулярно проверяйте уровень соли и ополаскивателя в соответствующем отсеке.
Советы по эксплуатации:
– Удаляйте крупные остатки пищи. Перед загрузкой посуды убирайте крупные кусочки пищи с тарелок. Это снизит нагрузку на фильтры и насос.
– Не перегружайте корзины для посуды. Распределяйте посуду так, чтобы вода могла свободно обтекать все поверхности. Неправильная загрузка может снизить качество мытья.
– Используйте подходящее моющее средство. Добавляйте только те моющие средства, которые предназначены для посудомоечных машин. Универсальные моющие средства могут повредить технику.
– Проветривайте машину. После завершения цикла мойки оставляйте дверцу открытой на некоторое время, чтобы внутренняя часть машины высохла и не образовывалась плесень.
Регулярное техническое обслуживание
– Проверяйте шланги. Осматривайте впускной и сливной шланги на наличие трещин или протечек. Заменяйте их при необходимости.
– Планируйте профессиональный осмотр. Раз в год или при появлении неполадок обращайтесь к мастеру для диагностики и профилактики посудомоечной машинки.
Следуя этим простым советам, можно избежать частых поломок и продлить срок службы посудомоечной машины.
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