Подробности спецоперации ФСБ в УМВД Екатеринбурга

16:34 | 3.10.2018

В деле звучат фамилии Бердниковых, Козубского и бизнесменов из Закавказья

Обыски, проводимые региональным управлением ФСБ в служебном кабинете начальника ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, — «финал» длительной очередной успешной спецоперации свердловского управления ФСБ, оперативники которого сумели раскрутить крайне любопытную цепочку взаимоотношений высокопоставленных полицейских и бизнесменов, занимающихся игорным бизнесом. Как в деле оказался замешан экс-замглавы ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк и сын бывшего главного кадровика главка, а также при чем здесь инцидент с расстрелянной в сентябре Audi — в материале veved.ru.



Оперативно-следственные мероприятия в служебном кабинете начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу майора полиции Эдуарда Воронина в перспективе серьезно отразятся на карьере ряда действующих полицейских. Как стало известно veved.ru, персона Эдуарда Воронина для сотрудников органов госбезопасности была интересна лишь в части его показаний, и, пожалуй, к нему будет меньше всего претензий, хотя они, безусловно, будут.



Оперативники отдела «М» регионального УФСБ в первую очередь «копали» под бывшего начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, задержанного сегодня в Москве с еще одним гражданином, также бывшим полицейским с Урала.



«Чекисты» в течение продолжительного времени изучали связи Владимира Романюка со своими подчиненными, а также иными лицами, чья деятельность представляет интерес для ФСБ. В ходе изучения было установлено, что Романюк тесно общается с начальником отдела по потребительскому рынку Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Андреем Бердниковым — сыном главы управления по работе с личным составом ГУ МВД Виктором Бердниковым, покинувшим органы внутренних дел в прошлом году.



Под «разработку» теперь попал уже и Андрей Бердников. Оперативникам ФСБ удалось установить звонок Бердникова-младшего Эдуарду Воронину, в ходе которого от Бердникова, по требующей проверки информации, поступила «просьба» вернуть владельцам нелегального игорного зала оборудование, ранее изъятое подчиненными начальника городского ОЭБиПК. Свою просьбу Бердников якобы обосновал указанием Романюка.



Зачем это было нужно Владимиру Романюку (участвовал ли он в этой истории вообще, сейчас является предметом доказывания силовиков), достоверно не известно. По данным источников veved.ru, в окружении Романюка был связной между генерал-майором и группой бизнесменов из Закавказья, владельцев сети незаконных игорных заведений. В частности, им принадлежал игровой зал в переулке Книжный на Уралмаше (клубом «рулил» некто Карен, брат которого занимается разработкой карьеров под Горным Щитом, он же сам также сдает машины в аренду под таксоперевозки), успешно ликвидированный подчиненными Эдуарда Воронина в сентябре 2016 года.



В ходе одной из аналогичных операций полицейских, закончившейся изъятием оборудования, и произошел тот телефонный звонок. При этом «просил» у Романюка за своих товарищей, если верить инсайдерской информации, бизнесмен Самвел Мартиросян — владелец расстрелянной в начале сентября в Екатеринбурге Audi. На иномарке перевозили порядка 30 миллионов рублей, предположительно обналиченных по просьбе торговцев с «Таганского Ряда». Деньги были обналичены при посредничестве сотрудников одного из известных региональных банков. Однако криминальный инцидент со стрельбой и обыски — совпадение, не более того, указывают источники.



Примерно 1,5–2 недели назад Андрей Бердников был приглашен на беседу в УФСБ по Свердловской области, где его, по сути, поставили перед фактом. И он «разговорился». После чего в ситуацию, также по информации, требующей проверки, вмешался отец Виктор Бердников, который, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела «М» УФСБ по Свердловской области Александру Козубскому, а ныне к своему коллеге по службе безопасности в одном из банков.



Собранную информацию довели до Самвела Мартиросяна, который, понимая, что существует риск оказания давления на коммерсантов из армянской диаспоры, тоже пошел на диалог, рассказав об участии в истории Романюка. Таким образом, цепочку удалось раскрутить до конца — правда, по информации издания, провести обыски с последующим сливом в СМИ планировалось несколько раньше, до того, как будет принято одно из ожидаемых кадровых решений в свердловском ГУ МВД.



Известно, что обыски в кабинете Эдуарда Воронина (к слову, он совсем недавно вернулся из отпуска, который проводил во Вьетнаме) проводились в рамках ранее возбужденного четвертым следственным управлением СКР бесфигурантного уголовного дела. Однако по какой статье УК РФ оно возбуждено, неизвестно, как неизвестно и то, как теперь из этой истории будет выкручиваться сам майор, назначенный на должность в июле 2017 года.