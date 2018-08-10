Депутата думы Белоярки судят за злоупотребление должностными полномочиями

14:38 | 15.08.2018

Алексей Бутаков попался на «лесном» деле

В Белоярский районный суд Свердловской области поступило уголовное дело в отношении местного депутата Алексея Бутакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.



Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по городу Заречный СУ Следственного комитета по Свердловской области по факту деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Из лесничества он уволился в конце мая, после того как там прошли обыски. По данным veved.ru, оперативным сопровождением дела занималась ФСБ.



Рассмотрением уголовного дела занимается председатель Белоярского райсуда Елена Самарина. Сегодня, 15 августа, состоялось первое заседание.



Максимальная санкция по ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Между тем, по данным издания, следователи ходатайствовали о вынесении Бутакову наказания в виде судебного штрафа, который освобождает от уголовной ответственности. Кроме этого, наказание в виде судебного штрафа предусматривает предварительное полное признание своей вины.



Напомним, что в 2017 году Бутаков участвовал в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Белоярки, а также заявлял свою кандидатуру на пост председателя думы. В конце мая он также подавал заявление о сложении с себя полномочий депутата думы Белоярки, но потом отозвал его. Отсутствие судимости, которое подразумевает судебный штраф, позволит ему и далее оставаться депутатом.



Сам Алексей Бутаков в телефонном разговоре с корреспондентом veved.ru не стал комментировать описываемые события.