«Справедливая Россия» «простила» прогульщика

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который год прогуливал заседания парламента, по слухам, примет участие в новых выборах в представительный орган, несмотря на озвученные ранее заявления. Более того, он может вновь пойти в думу от партии «Справедливая Россия», несмотря на конфликты с «эсерами». Решение о его выдвижении, по словам слухмейкеров, может быть связано с тем, что «Единая Россия» планирует выдвинуть по его округу № 6 вице-мэра Михаила Матвеева, позиции которого среди избирателей откровенно слабые, а значит, «СР» может одержать там победу и получить дополнительное место в городской думе нового созыва.Выборы в городскую думу Екатеринбурга по округу № 15 (Орджоникидзевский район) обещают стать самыми интересными. Дело в том, что здесь встретятся два сильных кандидата: Алексей Вихарев (член семьи известной политической династии), который выиграл праймериз «Единой России», и действующий депутат Николай Антонов, который занял в предварительном голосовании лишь третье место. Сплетники шепчутся, что, несмотря на поражение, экс-начальник отделения службы экономической безопасности УФСБ по Свердловской области Антонов собирается выдвинуть свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца, заручившись в день выборов поддержкой в виде административного ресурса мэрии.Аналогично может поступить и другой участник праймериз, действующий депутат ЕГД Александр Смолин. На праймериз по округу № 7 (микрорайон ЖБИ) он занял лишь четвертое место, несмотря на то, что был одним из членов «списка Тунгусова». Таким образом, от «Единой России» ему не избраться, а в «Справедливой России», по спискам которой он прошел в нынешний состав думы, лоббиста интересов «Атомстройкомплекса» не ждут.В приватных беседах «справедливороссы» рассказывают, что Смолин крайне некрасиво поступил, пойдя на праймериз «ЕР» и не поставив «эсеров» в известность, так что двери в «СР» ему теперь закрыты. И вообще непонятно чего хотел, выставив свою кандидатуру в микрорайоне ЖБИ, где полновластным хозяином себя чувствует представитель строительной компании «ЛСР» Владимир Крицкий, ресурсы которого оказались гораздо сильнее «АСК», что и показали результаты.Другой участник праймериз, бизнесмен-общественник Игорь Капустник, который занял 4-е место по округу № 12 (Октябрьский район), остался не только без победного места, но и без машины. Злые языки шепчутся, что Капустник продал свой старенький «мерседес» S класса, вложив деньги в агитацию, которая оказалась, по сути, бесполезна. Кроме этого, он еще и остался должен пусть небольшим, но весьма настойчивым и готовым на жесткие решения предпринимателям, базирующимся в микрорайоне Кольцово.На прошлой неделе на весь регион прогремело задержание сына судьи Арбитражного суда Свердловской области Гаврюшина с 14 миллионами взятки. Озвучивалось, что спецоперацию проводили оперативники отдела «М» УФСБ по Свердловской области, хотя, как выяснилось, определенную и весьма важную, пусть и неофициальную, роль сыграл отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Екатеринбурга. По неизвестным причинам участие сотрудников ОЭБиПК было решено не афишировать.Задержание сына судьи Арбитражного суда Свердловской области Гаврюшина стало катализатором слухов о других коррупционных схемах, действующих в здании свердловского арбитража. Бдительные участники процессов стали часто замечать в стенах здания и его кулуарах Дмитрия Казакова, сына ветерана Арбитражного суда Свердловской области и многолетнего председателя судебного состава и квалификационной коллегии Галины Казаковой.Замечено, что Дмитрий, не являясь стороной споров, часто входит в заседания в качестве слушателя. Слухачи утверждают, что с его стороны имеют место предварительные договоренности с судьями, а присутствие на заседании можно расценивать как контроль выполнения этих договоренностей перед заказчиком. Обитатели суда не могут ответить на вопрос, чьи конкретно интересы лоббирует уже не юный отпрыск, но утверждают, что это разные лица, не аффилированные между собой, и постоянного заказчика у юноши нет. Однако подчеркивают, что на судей может оказываться давление, ведь многие из них прошли свое профессиональное становление под непосредственным наставничеством Галины Казаковой.Одно из градообразующих предприятий Верхней Туры, ООО «Тура-Лес», которое занимается заготовкой и глубокой переработкой древесины и принадлежит семье местного «олигарха» Сергея Козьменко, рискует поменять собственника. По слухам, владелец компании, которая считается одной из самых крупных на севере Свердловской области (ей по договору аренды принадлежат тысячи гектаров леса) в своей сфере, решил переехать на ПМЖ на Украину. Известно, что партнерами ООО «Тура-Лес» являются такие гиганты, как ЕВРАЗ, НТМК и УГМК. Как раз «медникам» якобы Козьменко и решил продать свой бизнес, но решение еще не оформлено документально.В график визита патриарха Кирилла в Свердловскую область, приуроченного к 100-летию со дня расстрела царской семьи в июле этого года, вносятся корректировки. Изначально планировалось, что патриарх посетит Екатеринбург, Алапаевск и Верхотурье, но сейчас обсуждается, что духовную столицу Среднего Урала вычеркнут из этого списка. В РПЦ посчитали, что недавнее убийство в местной колонии ИК-53 заключенного может негативным образом сказаться на информационном сопровождении его визита, в связи с чем было решено ограничиться поездкой в Екатеринбург и Алапаевск, несмотря на серьезные финансовые вложения в инфраструктуру Верхотурья в преддверии визита высокого гостя. Впрочем, это пока лишь слухи.В Кушве обсуждают сокращение спасателей на шахте «Южная», где работает более 800 человек. Экономия на кадрах, опасаются рабочие, может выйти боком: все помнят, как в январе 2015 года в результате таинственного мощного взрыва на шахте погибли трое мужчин, пятеро пострадали. В это время под землей на глубине 440 метров находилось 89 горняков. Большинство людей удалось оперативно вывести на поверхность благодаря работе спасателей, избежав еще больших жертв. Что делать сейчас при внештатной ситуации, неизвестно — из Нижнего Тагила, где находится головное предприятие шахты, как минимум час езды, тогда как при ЧП дорога каждая минута.Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев находится в приподнятом настроении. По слухам, в своем кругу он всем рассказывает, что его позиции в региональном отделении еще сильнее укрепятся и он сможет принимать решения без оглядки на Москву, так как скоро, передают его слова сплетники, член ЦК КПРФ и депутат Госдумы Юрий Афонин, считающийся куратором Ивачева, займет место лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Последний, согласно тем же слухмейкерам и заявлениям, приписанным Ивачеву, недавно перенес инсульт, в связи с чем в партии и начали делить кресло босса.«Ивачев всем дает понять, что, если кто-то не согласен с политикой регионального отделения, может смело сдавать членский билет. По спискам в гордуму теперь тоже нужно обращаться только к нему. Он уже начал подготовку к следующим выборам в Госдуму и подбирает себе подходящий округ», — рассказывают сплетники.Коалиция ряда депутатов думы Белоярки, которые противостоят главе Андрею Горбову, предприняли попытку штурма Администрации Президента. Сами они ехать в столицу не решились, послав туда гонца — подручного депутата Ивана Десяткова, который должен был поведать федеральным властям о якобы плачевной ситуации в муниципалитете при Андрее Горбове. Однако идея провалилась — мало того, что в Белоярке теперь не так все плохо, как было при прошлом главе Павле Юдине, так еще и встретиться ни с кем из высокопоставленных сотрудников АП помощнику не удалось. «Его в резиденцию губернатора никто не пустит, а он в Москву поехал. Пустая трата времени», — комментируют ситуацию в противоположном лагере.