Общество
12:30 | 6.06.2018
Рубить, так «оптом»
В Свердловской области затягивается расследование громкого уголовного дела о незаконной рубке леса
Цена бездумно выполненных работ
Как сообщалось на сайте ГУ МВД по Свердловской области, Красноуральский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за умышленное повреждение техникой деревьев, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Причиной вынесения столь строгого наказания послужило то, что при выполнении работ обвиняемый выкорчевал деревья в защитной полосе населённого пункта, к сожалению для себя не учтя тот факт, что ранее он был судим за кражи, грабежи и мошенничество, хотя к делу это не имеет никакого отношения, разве что к наказанию, назначаемому судом, — при прошлых судимостях оно строже.
Началось всё в августе 2017 года, когда один из местных предпринимателей заключил с обвиняемым гражданином договор по демонтажу трубопровода, расположенного в лесном массиве неподалеку от бывших очистных сооружений ООО «Красноуральский химический завод». В ноябре того же года, начав демонтировать трубопровод, наш «герой», не пожелав, скажем так, пилить трубы вручную и дабы облегчить работу себе и технике, стрелой экскаватора сломал стволы и «выкорчевал с корнем сосны, березы и осины, относящиеся к защитным городским лесам».
Именно так напишут позже в материалах уголовного дела сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу Красноуральску. Ущерб, нанесённый государству, составил почти 50 кубометров уничтоженного леса, что в денежном выражении, исходя из таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям, равняется 275 334 рублям. Хотя на фотографиях, сопровождающих материал на сайте ГУ МВД по Свердловской области, можно увидеть только тонкомер. Как были посчитаны кубометры, для нас во всяком случае, непонятно. Безусловно, что и такие деревья уничтожать нельзя, но не проще ли было обязать осужденного восстановить лес, а не отправлять его в колонию, посадив очередного «нахлебника» на шею налогоплательщиков? Характерно и то, что у подсудимого не было материального умысла на продажу леса, он его попросту вдавил в грунт просеки.
По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Правоохранительные органы, безусловно, сработали крайне оперативно. Согласно решению суда, работы в лесу проводились в конце ноября, а уже 21 марта материалы уголовного дела направляются в суд. То есть на выявление преступления, установление виновного лица и расследование стражам порядка понадобилось всего 4 месяца, тогда как в более масштабном случае (о нем ниже) не хватило и трех лет.
Ещё одна история, очень быстротечная
В ноябре 2017 года жители поселка Азанка Тавдинского городского округа сообщили в полицию о незаконной рубке леса, рассказав, что в окрестностях населенного пункта некие лица осуществляют вырубку деревьев. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями выехали на место и оперативно установили личности «черных лесорубов», задокументировав факты противоправной деятельности. Ущерб, причиненный государству действиями злоумышленников, составил порядка 100 тысяч рублей.
Спустя всего два месяца после поступления информации о незаконной рубке леса от жителей городской суд Тавды вынес приговор в отношении двух неработающих местных жителей 1985 и 1978 года рождения, признанных виновными по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Одному обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком два года, а второй следующие полтора года проведет в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в соответствии с которым с обвиняемых взыскано в счет возмещения ущерба около 92 000 рублей.
Как и в вышеуказанном случае в Красноуральске, полицейские проявили оперативность, качественно сделали свою работу, следствие тоже подсуетилось и передало дело в суд.
Вопрос о наказании — это уже вопрос к суду: может, не давать людям реальные сроки в таких случаях, а заставлять восстанавливать леса?
Сто тысяч кубометров леса — это вам не три сосны
Между тем уголовные дела по факту незаконных рубок расследуются не всегда так быстро и так профессионально, как в Тавде или Красноуральске. Бывают случаи, когда виновные в незаконной вырубке десятков гектаров леса вообще не несут никакой ответственности и дела в отношении них не ведутся, ну или ведутся годами, не давая никаких результатов. А может, они и есть, только выгодополучателями являются определенные должностные лица. Мы не намекаем на коррупцию, мы о ней говорим. По-другому объяснить то, что происходит, просто невозможно. Судите сами.
В 2015 году под деревней Пальники Новоуральского городского округа было незаконно вырублено несколько десятков гектаров леса. В марте 2016 года сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России по Новоуральску совместно с УФСБ России по Свердловской области и ОБОП УУР регионального ГУ МВД после долгой и кропотливой работы деятельность организованной группы, которая занималась незаконной вырубкой древесины, была пресечена (о размахе работы «черных лесорубов» можно прочитать здесь).
В апреле 2016 года следственным отделом ОМВД Новоуральска по факту хищения древесины, принадлежащей Уральскому электрохимическому комбинату (АО «УЭХК» входит в структуру госкорпорации «Росатом»), было возбуждено уголовное дело № 160274180 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, и снова приостанавливалось. Так прошло почти полтора года.
В июне 2017 года уголовное дело было изъято прокурором Новоуральска и передано в местный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. «В связи с наличием в уголовном деле доказательств причастности к совершению преступления Марата Салихова, являющегося депутатом думы Новоуральского городского округа», — говорится в ответе прокуратуры Свердловской области на редакционный запрос издания «Вечерние ведомости».
На сегодняшний день с июня 2017 года прошёл ещё год. Результат работы сотрудников следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области очень похож на результат работы следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области — виновные не понесли никакой ответственности, обвиняемые по делу отсутствуют.
А нарушены, между прочим, государственные интересы на суммы, несопоставимые с суммами ущерба в историях с рубкой леса под Тавдой или Красноуральском. Посмотрите на фотографии, и вы сами поймёте всё. Десятки гектаров и сотни кубометров уничтоженного леса. Ущерб, в соответствии с проведённым исследованием, составил более 36 миллионов рублей.
Любопытен и другой момент. Представители АО «УЭХК», входящего в структуру государственной корпорации «Росатом», в неофициальной беседе говорят, что ущерба комбинату, в общем-то, не причинено. 118 тысяч кубометров вырубленного леса не ущерб? Крайне нехорошее впечатление создаётся.
Вот и получается, что сотрудники ОБОП, УФСБ и ОЭБиПК провели огромную оперативную работу зря. Именно такое, нехорошее мнение раньше создавали подчиненные начальника свердловского ГСУ Владимира Миронова, около полутора лет занимавшиеся этим делом. Затем подчинённые руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции Валерия Задорина. Но вот уж и Задорина не стало, ушёл на пенсию, а дело всё ещё пылится на столе кого-то из следователей.
По результатам процессуальной проверки органом СКР в отношении Салихова 21 августа и 6 сентября 2017 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления были отменены прокуратурой как незаконные, а в связи с волокитой и иными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными при расследовании уголовного дела, прокурором ЗАТО г. Новоуральск руководителю местного следственного отдела СУ СК было внесено требование об их устранении. 25 декабря 2017 года следственным органом вновь было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия, после чего материалы были опять истребованы прокуратурой для изучения и проверки законности данного решения. Игра в пинг-понг между надзорным органом и следствием продолжается. Остаётся только ждать окончания «игр».
Заметьте, в одной истории (в Тавде) жители сообщили о краже леса в ноябре 2017 года, прошло два месяца — воришки осуждены и получили реальный срок. В другом случае, в Красноуральске, прошло чуть больше времени от уничтожения леса виновником, но результат тот же — реальный срок. История с вырубкой леса в Новоуральске длится с марта 2016 года, и ничего! Меняются следователи, меняются руководители следственных органов, а воз и ныне там.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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