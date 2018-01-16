Обесточенный с 90-х дачный поселок под Богдановичем подключили к сетям

15:57 | 17.01.2018

Коллективный сад «Экспресс» под Богдановичем более 20 лет жил без электричества и вновь был подключен к электросетям совсем недавно.



— «Экспресс» был основан в начале 90-х в основном работниками РЖД. Сад построен в полосе отчуждения железной дороги — вдоль путей. Была там и трансформаторная подстанция, но через несколько лет ее разграбили, и садоводы остались без электроснабжения. Те, у кого есть генераторы, были вынуждены обходиться ими. Заявки к нам поступали давно, но без содействия со стороны РЖД мы не могли их выполнить. В технических условиях, выданных нам ОАО «РЖД», строительство подводящей линии 10 кВ железнодорожники взяли на себя, но затянули со сроками. В результате большую часть работ выполнили энергетики. Строительство новой подстанции специалисты «Облкоммунэнерго» закончили летом, высоковольтных линий электропередачи — от железнодорожного полотна до вновь построенной ТП — в декабре, — рассказал начальник Богдановичского района коммунальных энергетических систем (РКЭС) АО «Облкоммунэнерго» Александр Халявин.



Завершение проекта в буквальном смысле слова уперлось в рельсы. Чтобы протянуть кабельную линию под насыпью, железнодорожникам нужно было останавливать движение поездов, но они откладывали решение этого вопроса. Ситуацию удалось разрешить председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. В движении поездов согласовали «окно», для сокращения времени простоя изменили проект — вместо кабельной (подземной) линии электропередачи через полотно проложили воздушную.