295-летие Екатеринбурга пройдет в формате фестиваля

16:16 | 12.01.2018

Празднование 295-летия уральской столицы пройдет в формате глобального мультижанрового фестиваля. В этом году праздник, который отмечается в третью субботу последнего летнего месяца, выпадает на 18 августа. Чиновники мэрии провели совещание по подготовке к торжеству, в рамках которого были обозначены основные детали массовых гуляний.



По словам начальника Управления культуры администрации города Татьяны Ярошевской, центр Екатеринбурга будет разделен на грандиозные тематические зоны, что, с одной стороны, облегчит навигацию для гостей праздника, а с другой — позволит сделать их содержание более насыщенным и качественным.



Планируется, что в Историческом сквере разместится зона театрального карнавала, где уличные артисты театра под открытым небом покажут зрителям представления и перформансы, участниками которых смогут стать все желающие. Площадь 1905 года станет музыкальной площадкой, Октябрьская площадь превратится в гигантский танцпол, сообщает пресс-служба мэрии.



Территория Литературного квартала, а также площадка, прилегающая к ККТ «Космос», станут центром детского праздника. Место фуд-зоны пока не определено, но организаторы планируют, что в этот раз довольными останутся даже самые требовательные гурманы.



Кульминацией станет фестиваль фейерверков. В настоящий момент организаторы рассматривают возможность продлить праздник на час и запустить праздничный салют в 23:00. Предполагается, что он будет продолжаться до 23:30.