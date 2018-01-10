Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 января 2018 года

13:40 | 11.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 10.01.2018г. до 08:00 11.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 140 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 97 противоправных деяний. Из них: 5 убийств, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6 грабежей, 47 краж чужого имущества, в том числе 10 квартирных, 20 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие до 4220 человек, охрану общественного порядка осуществляли 46 сотрудников полиции, 56 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области