Кушвинские подростки выжили в лесу, согреваясь о своих собак

Спасатели, обнаружившие двух пропавших 11-летних мальчиков в 30 км от Кушвы, рассказали, как дети выжили в лесу. Они грелись о своих питомцев – с мальчиками было две собаки.«Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз», - рассказал начальник караула 206-ой пожарно-спасательной части Леонид Демченко.Как выяснилось, дети гуляли по лесу, одна из собак погналась за белкой, мальчики пошли за ней, но обратную дорогу не нашли.Напомним, что поисками детей занимались более 200 человек: сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры. Сначала были обнаружены следы, затем кофта и место ночевки – примятый снег. Мальчиков нашли в лесу, в 30 км от города. Их состояние удовлетворительное. У обоих обморожение пальцев ног. Спасатели передали их медикам.Также в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что в зону поиска из аэропорта Кольцово собирался вылететь вертолет Ми-8, однако поступила информация, что дети найдены, и дали отбой.