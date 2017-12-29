Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 декабря 2017 года

12:40 | 1.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 31.12.2017г. до 08:00 01.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 73 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 48 преступных деяний. Из них: 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 грабеж, 17 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная кража, 3 факта мошенничества, 3 – незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 191 мероприятие, в которых приняли участие 86630 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области