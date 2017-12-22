Сегодня утром екатеринбуржец парализовал работу метро

11:49 | 23.12.2017

Сегодня утром в екатеринбургском метро было приостановлено движение поездов. 34-летний екатеринбуржец неожиданно спрыгнул на рельсы и отправился в тоннель. В результате были закрыты несколько станций.



После задержания мужчина пояснил полицейским, что просто хотел справить нужду. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Работа метро полностью восстановлена.