Глав свердловских муниципалитетов призвали творчески подойти к формированию городской среды

17:53 | 20.12.2017

С 2018 года муниципалитеты начнут защищать проекты формирования комфортной городской среды, данный «фильтр» позволит получить софинансирование из областного бюджета.



«Этот проект очень востребован людьми, и формальный подход к его реализации совершенно недопустим. Чтобы не было, как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» и дворы в разных городах области как две капли воды не повторяли друг друга, каждый проект благоустройства должен быть разработан творчески, с учетом ландшафтных, исторических и культурных особенностей территорий, исходя из интересов целевой аудитории и пожеланий жителей», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



Также при принятии решения о выделении средств из областной казны в 2018 году будут учтены результаты работы муниципалитетов в 2017 году.



Отметим, что на данный момент в 80 муниципалитетах Среднего Урала уже утверждены программы формирования комфортной городской среды на 2018–2022 годы.





Фото: snip1.ru