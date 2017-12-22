В Серове вынесен приговор молодой супружеской паре, занимавшейся торговлей «синтетикой»

14:33 | 18.12.2017

В Серове вынесли приговор 31-летнему местному жителю и его 27-летней жене. Их признали виновными в торговле наркотиками.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в доме молодой семейной пары обнаружили 0,39 грамма синтетических наркотиков и электронные весы. Супруги признались, что не только продавали «зелье», но и сами употребляли запрещенные вещества.



«За совершение указанных преступлений фигурантам назначено наказание: главе семьи — 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его супруге — 9 лет с отсрочкой до момента достижения их ребенком 14-летнего возраста», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





Фото: om-saratov.ru