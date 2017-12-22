В результате ДТП на Юго-Западе в Екатеринбурге пострадал человек

11:47 | 17.12.2017

Около полуночи в Екатеринбурге на перекрестке Шаумяна — Серафимы Дерябиной произошло столкновение «девятки» и автомобиля Hyundai, в результате которого пострадал пассажир отечественного автомобиля.



Как сообщили СМИ очевидцы ДТП, водитель иномарки двигался прямо по Шаумяна, а водитель «девятки» ехал ему навстречу, а затем начал поворачивать, не пропустив Hyundai. Известно, что пассажира «девятки» отвезли в больницу в машине скорой помощи.



В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства ДТП.



Фото: isilpress.ru