Массовая драка на территории техникума произошла в Екатеринбурге: полиция разбирается в обстоятельствах инцидента

Ночью педагоги устроили застолье, а затем пошли на улицу, где устроили драку

В ночь с 27 на 28 марта сотрудникам полиции пришлось вмешаться в конфликт, который произошел на территории «Уральского техникума Рифей» в Екатеринбурге. В образовательном учреждении проходил кадетский сбор, по окончании которого руководители кадетских групп из разных городов Свердловской области и преподаватели собрались в кабинете психологической разгрузки, где устроили застолье. К раннему утру часть из них уже находилась в изрядном подпитии, навеселе, и вышла на улицу, спровоцировав нападение на курсанта и двух его знакомых. Сначала они начали предъявлять претензии, а потом пошли в ход кулаки.Охрана техникума отреагировала с запозданием, поэтому в ходе потасовки трое участников конфликта получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства предстоит установить сотрудникам отдела полиции №13, которые выезжали на место инцидента. Изначально они отказались задерживать одного из нападавших, аргументировав это тем, что он является участником боевых действий, но затем все же приняли решение доставить его в ОП.Другие агрессивно настроенные граждане к моменту приезда полиции успели разбежаться, и теперь есть опасения, что их личности будет установить проблематично. Добавим, что у одного из пострадавших в ходе конфликта пропала золотая цепочка, которую сорвал один из нападавших.Что любопытно, участников застолья по домам развозили на служебном автомобиле техникума «Рено Логан». Водителем в образовательном учреждении работает супруг музыкального руководителя Ирины Н.В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявили, что сообщение об инциденте в дежурную часть ОП №13 поступило около 03:00. Наряд ППСП доставил в отдел полиции четверых граждан, трое из которых пострадавшие. Они направлены на судебно-медицинское обследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью Жителя Свердловской области 1983 г.р. опрашивают оперуполномоченные, устанавливают его роль в конфликте. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.