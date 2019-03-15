В Североуральске возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лося

16:40 | 18.03.2019

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Североурльске возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя поселка Баяновка, обвиняемого в незаконной охоте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



30 октября 2018 года инспектор обнаружил на территории Карпинского лесничества место убоя и разделки дикого животного – предположительно, лося. Пять мешков с мясом животного лежали неподалеку, прикрытые ветками. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.



Обвиняемый в браконьерстве свердловчанин – местный охотник – полностью признал вину и возместил ущерб. Отметим, что у него было разрешение на добычу птиц и пушных животных, но охотиться на лосей и бобров (дома у обвиняемого нашли останки бобра) он не имел права.



Уральцу грозит наказание в виде штрафа от полумиллиона рублей либо лишение свободы сроком от трех до пяти лет.