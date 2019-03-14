В Екатеринбурге наконец-то нашли способ, как не повторить февральский коллапс с записью детей в первые классы

22:02 | 15.03.2019

Фото: akademicheskiy.org

Правила записи детей в первые классы в Екатеринбурге могут измениться уже в следующем году, говорят в пресс-службе управления образования городской администрации. Речь идёт о том, чтобы разделить запись в первые классы по районам и датам – так, по мнению специалистов, нагрузка на порталы для подачи электронных заявлений существенно снизится и минимизирует проблемы с онлайн-записью первоклашек.



По словам пресс-секретаря управления Екатерины Катыхиной, сейчас предложение о поэтапной записи в первые классы по районам рассматривается, и окончательное решение не принято.



«Но надо понимать — это будет разбивка не по времени, а по датам. Мы рассчитываем, что если мы разделим запись по районам и по датам, нагрузка на порталы будет намного меньше. Сейчас проводится правовая экспертиза, возможно ли это сделать», — сообщила пресс-секретарь управления образования.



Напомним, 1 февраля, в первый день записи первоклашек в школы, в Екатеринбурге произошёл коллапс с подачей онлайн-заявлений. Официальный сайт Екатеринбурга «слетал», а портал Госуслуг регистрировал заявления с задержкой в несколько часов. Из-за этого те, кто записал своих чад в школу первыми, ушли ближе к концу очереди. Некоторым первоклашкам из-за перегруженности сайтов даже не досталось места в школе, куда они должны были пойти по прописке. Самую большую в городе комплектацию первыми классами сегодня можно наблюдать в школе №23 в Академическом – там сформировали 21 первый класс.

