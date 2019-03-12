700 кг лыж и 2 тонны обмундирования: на Урал прибыли участники мирового турнира по прыжкам с трамплина

Кольцовские таможенники одними из первых встретили участников этапа Кубка мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина. Чартерный рейс из норвежского Тронхейма приземлился сегодня в 17:30. На Урал прилетели больше 60 спортсменов из Италии, Австрии, Норвегии, Японии, США, Франции, Германии. Они привезли с собой внушительный багаж: лыжи и обмундирование в общей сложности весят почти 3 тонны, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Спортивный груз проверили таможенники. Для аккредитованных участников соревнований таможенный контроль инвентаря проходит в упрощённом режиме. На оформление документов у спортсменов ушло не более часа, из аэропорта они отправились в Нижний Тагил. Уже завтра там начнутся соревнования.