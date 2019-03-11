Задержан подозреваемый в изнасиловании 84-летней женщины в Екатеринбурге

15:25 | 13.03.2019

фото: justinthadathilvarghese.blogspot.com

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 84-летней женщины. Преступление было совершено в сентябре 2018 года в одном из частных домов Железнодорожного района. Подозреваемым является ранее судимый (в том числе за убийство) уроженец Новгородской области, ведущий бродяжнический образ жизни. Его причастность к преступлению удалось установить по оброненной в доме кепке.



«По изъятой с места происшествия кепке была назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза для установления генетического профиля лица, причастного к изнасилованию. В ходе экспертного исследования было установлено, что на головном уборе выявлен генетический профиль уроженца Новгородской области, ранее судимого за имущественные преступления», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, в сентябре 2018 года злоумышленник приехал в Екатеринбург на поезде. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в попавшийся ему по дороге частный дом и напал на пенсионерку. Когда в дом пришли родственники женщины, преступник скрылся.



На момент задержания подозреваемый находился в Твери у знакомого. Мужчину доставили в Екатеринбург, где ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Сейчас предполагаемый преступник содержится под стражей.



«На основании информации сыщиков отдела полиции №10 УМВД города Екатеринбурга подозреваемый задержан нашими коллегами из города Твери. Оперуполномоченные уголовного розыска выезжали в служебную командировку в этот город и доставили злоумышленника по месту совершения преступления. В настоящее время он содержится под стражей и проверяется на причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям», - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.