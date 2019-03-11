Тагильчанка отсудила компенсацию за травму ноги на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

14:47 | 13.03.2019

Жительница Нижнего Тагила отсудила 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травму ноги на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая».



Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, женщина получила травму ноги после падения. Причем упала она дважды: на входе в главный корпус и в зоне сноутюбинга. Результат - перелом большеберцовой кости, разрыв мениска, частичный разрыв связки.



После операции и долгого восстановления, в течение которого тагильчанка передвигалась на костылях, женщина обратилась в суд и взыскала с ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 250 тысяч рублей.