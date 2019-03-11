В суде Екатеринбурга начался уголовный процесс над адвокатом Искандаряном

12:41 | 13.03.2019

Фото: znak.com

Накануне, 12 марта, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу известного адвоката Бориса Искандаряна, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ). Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, следующее заседание назначено на 19 марта, начало в 10:00. Председательствовать на процессе будет судья Вера Попова.



Судья Вера Попова ранее рассматривала ряд других резонансных дел. Так, она рассматривала дела бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко и екатеринбургского фитнес-тренера, которого обвинили в педофилии. В октябре 2018 года Вера Попова оправдала, полностью сняв все обвинения, бывшего оперативника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД РФ Александра Зубовича, ранее дважды осужденного тем же районным судом и дважды оправданного Свердловским облсудом за избиение бизнесмена в ночном клубе «Пушкин».



По версии следствия, в октябре 2017 года адвокату Искандаряну от адвоката Людмилы Сосновских стало известно о задержании жителя Екатеринбурга за незаконное хранение наркотических средств. Располагая информацией о том, что достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины за незаконное хранение наркотических веществ не имеется, Искандарян решил путем обмана под предлогом передачи взятки для сотрудников правоохранительных органов в сумме 5 млн. рублей похитить денежные средства задержанного и его родственников, сообщала ранее пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



До освобождения мужчины Искандаряну через адвоката Сосновских была передана сумма в размере 2,5 млн. рублей. Оставшаяся сумма должна была быть передана после освобождения мужчины. Однако непосредственно после получения оставшейся части денежных средств был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.