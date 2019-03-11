В Екатеринбурге микрофинансовую организацию оштрафовали за назойливость

09:47 | 13.03.2019

фото: m.news.yandex.by

Житель Екатеринбурга в начале 2018 года оформил кредит в микрофинансовой организации (ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ») на 13 тысяч рублей. Мужчина не погасил долг, и за полгода сумма выросла до 29 тысяч рублей.



Кредиторы стали преследовать мужчину, и он обратился в УФССП России по Свердловской области, заявляя, что сотрудники микрофинансовой организации оказывают на него психологическое давление.



Сотрудники УФССП выявили нарушения в деятельности организации. Установлено, что на телефон должника за неделю поступило более 10 сообщений с требованием погасить долг. При этом законом разрешается не более двух сообщений в сутки, не более четырех в неделю и не более 16 в месяц.



В отношении ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ» составлен об административном правонарушении. Организация оштрафована на 100 тысяч рублей.