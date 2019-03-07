Свердловская область готовится к паводку. Пик наступит в середине мая

15:28 | 11.03.2019

фото: photocentra.ru

Свердловская область готовится к паводку. В этом году прохождение паводковых вод ожидается в пределах среднестатистических показателей. По словам начальника ФГБУ «Уральское УГМС» Игоря Роговского, в целом по области осадков выпало в пределах нормы.



«Паводок в этом году прогнозируется в пределах среднестатистических показателей. Пик паводка наступит в середине мая, когда вскроются реки на севере области», - сказал Игорь Роговский.



В регионе организована система предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях. К проведению противопаводковых мероприятий в случае необходимости может быть привлечено 16 тысяч человек, 3 860 единиц техники, 214 плавательных средств. Также создана аэромобильная группировка из 100 человек.