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Запертую сожителем жительницу Нижнего Тагила нашли мёртвой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле нашли мёртвой 41-летнюю местную жительницу. Родные винят в смерти женщины сожителя, который, по словам дочери погибшей, запирал её дома и постоянно избивал.
О трагедии сообщает «Инцидент Нижний Тагил», публикуя кадр из квартиры, где могло пройти преступление. По данным сообщества, тело погибшей нашли 24 декабря, спустя сутки после убийства. У убитой сильно разбито лицо и выбриты волосы на голове.
Родные рассказывают, что со своим сожителям, от рук которого, как они полагают, женщина и погибла, она познакомилась несколько месяцев назад. Новые знакомые решили съехаться, но у них сразу же начались конфликты. Со слов дочери тагильчанки, с тех пор её мама почти не выходила на связь – сожитель запрещал ей общаться с родственниками и не выпускал из дома. Теперь девушка предполагает, что всё это время он избивал её, пока не забил до смерти.
Известно, что у женщины осталась пожилая мать, 21-летняя дочь и 17-летний сын.
В полиции и СК убийство ещё не комментировали.
О трагедии сообщает «Инцидент Нижний Тагил», публикуя кадр из квартиры, где могло пройти преступление. По данным сообщества, тело погибшей нашли 24 декабря, спустя сутки после убийства. У убитой сильно разбито лицо и выбриты волосы на голове.
Родные рассказывают, что со своим сожителям, от рук которого, как они полагают, женщина и погибла, она познакомилась несколько месяцев назад. Новые знакомые решили съехаться, но у них сразу же начались конфликты. Со слов дочери тагильчанки, с тех пор её мама почти не выходила на связь – сожитель запрещал ей общаться с родственниками и не выпускал из дома. Теперь девушка предполагает, что всё это время он избивал её, пока не забил до смерти.
Известно, что у женщины осталась пожилая мать, 21-летняя дочь и 17-летний сын.
В полиции и СК убийство ещё не комментировали.
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