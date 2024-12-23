Возрастное ограничение 18+
«Жизньмарт» проверили, на животных или людей охотней жертвуют деньги екатеринбуржцы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Основатель сети продуктовых магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко поделился итогами небольшого исследования, целью которого было выяснить, на чьи нужды горожане охотнее жертвуют деньги: на детей или на животных? Сделать это помогли данные о том, сколько и куда пользователи сети перечисляют свои накопленные бонусные баллы.
Как пишет в своём телеграм-канале Иван Зайченко, у «Жизньмарт» есть небольшой магазинчик, где можно потратить накопленные бонусные баллы, в том числе — направив их на благотворительность. Как правило, есть выбор из нескольких благотворительных фондов, помогающих либо нуждающимся детям, либо бездомным животным.
По итогам года выяснилось, что клиенты «Жизньмарта» предпочитают помогать животным. Они охотнее направляют бонусные баллы на зоофонды, чем тем благотворительным организациям, которые поддерживают детей. Всего же на благотворительность горожане перевели бонусы на общую сумму в 8 миллионов рублей.
Как пишет в своём телеграм-канале Иван Зайченко, у «Жизньмарт» есть небольшой магазинчик, где можно потратить накопленные бонусные баллы, в том числе — направив их на благотворительность. Как правило, есть выбор из нескольких благотворительных фондов, помогающих либо нуждающимся детям, либо бездомным животным.
По итогам года выяснилось, что клиенты «Жизньмарта» предпочитают помогать животным. Они охотнее направляют бонусные баллы на зоофонды, чем тем благотворительным организациям, которые поддерживают детей. Всего же на благотворительность горожане перевели бонусы на общую сумму в 8 миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Просроченные консервы могли стать причиной отравления пациентов детской больницы в Екатеринбурге
20 декабря 2024
20 декабря 2024
Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» больше не может принимать животных
23 декабря 2024
23 декабря 2024
В Екатеринбурге прооперировали преданную хозяевами собачку
18 декабря 2024
18 декабря 2024