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«Жизньмарт» проверили, на животных или людей охотней жертвуют деньги екатеринбуржцы

19.24 Четверг, 26 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Основатель сети продуктовых магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко поделился итогами небольшого исследования, целью которого было выяснить, на чьи нужды горожане охотнее жертвуют деньги: на детей или на животных? Сделать это помогли данные о том, сколько и куда пользователи сети перечисляют свои накопленные бонусные баллы.

Как пишет в своём телеграм-канале Иван Зайченко, у «Жизньмарт» есть небольшой магазинчик, где можно потратить накопленные бонусные баллы, в том числе — направив их на благотворительность. Как правило, есть выбор из нескольких благотворительных фондов, помогающих либо нуждающимся детям, либо бездомным животным.

По итогам года выяснилось, что клиенты «Жизньмарта» предпочитают помогать животным. Они охотнее направляют бонусные баллы на зоофонды, чем тем благотворительным организациям, которые поддерживают детей. Всего же на благотворительность горожане перевели бонусы на общую сумму в 8 миллионов рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:31 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду
12:57 Свердловские врачи «поставили на ноги» пациентку после тяжёлого инсульта
12:13 В Тугулымском районе под поезд попала «Газель»
11:33 С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки
10:36 В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
10:29 СМИ сообщают о задержании предполагаемого педофила в Екатеринбурге
09:56 После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
09:47 Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
21:39 На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах
21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
20:57 Екатеринбурженке удалось «отмахаться» от чужого кредита
20:02 Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП
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