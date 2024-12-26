Гимназию «Арт-Этюд» собираются переместить с Уралмаша к эльмашевскому лесу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга планируют построить новое здание для гимназии «Арт-Этюд». Причём, если сейчас комплекс учебных зданий расположен на территории микрорайона Уралмаш, то новое строение запланировано на Эльмаше и почти в лесу.Первоначально новую школу планировали сдать в эксплуатацию к 2026 году, но сроки были передвинуты. Теперь завершение строительства обещают на 31 марта 2028 года. Обещают явно преждевременно, ведь работы начнутся только в наступающем 2025 году.Общая стоимость проекта оценивается более, чем в три с половиной миллиарда рублей. Новый образовательный комплекс разместится не на пересечении улиц Меридиональной и бульвара Белоглазова, как сообщалось ранее, а в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Предполагается, что после строительства здания гимназии у школьников появится 1100 современных учебных мест. Рядом с учебным корпусом должны появиться спортивные площадки. Возлагаются надежды, что новое здание поможет разгрузить действующие школы в Орджоникидзевском районе, где уже ощущается нехватка учебных мест.Напомним, гимназия «Арт-Этюд», основанная в далёком 1976 году, предлагает современные образовательные программы с упором на развитие творческих и научных навыков. Учащиеся её активно участвуют в городских и областных конкурсах, спортивных соревнованиях и художественных выставках. Школа славится своей поддержкой талантливых детей и индивидуальным подходом к каждому ученику.