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К семи с половиной годам приговорили жителя Верхней Салды за причинённую сотруднику изолятора боль
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На семь с половиной лет в колонию строгого режима Верхнесалдинский районный суд решил отправить 24-летнего местного жителя, который, как считает следствие, пнул сотрудника изолятора временного содержания.
Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 13 июня 2024 года утром в ИВС.
Сам парень вину не признает, утверждая, что у него не было умысла как-то навредить сотруднику изолятора.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 13 июня 2024 года утром в ИВС.
«Осуждённый совершил действия по дезорганизации деятельности указанного учреждения, применив насилие в отношении сотрудника ИВС. Так, он нанёс один удар левой ногой в область правого плеча сотрудника изолятора, от чего последний испытал физическую боль»,
– сказали в ведомстве.
Сам парень вину не признает, утверждая, что у него не было умысла как-то навредить сотруднику изолятора.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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