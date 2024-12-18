Возрастное ограничение 18+
На севере Свердловской области зафиксировали землетрясение силой почти 4 балла
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На севере Свердловской области, восточнее от Краснотурьинска, зафиксировали сейсмическую активность силой 3,9 балла.
Это произошло ещё в среду, 25 декабря, в 14.57 по Гринвичу (в 19.57 по местному времени). Информация о землетрясении появилась на сайте Международной системы мониторинга. На это обратили внимание журналисты ЕАН.
Это третье землетрясение, которое можно отнести к отряду сильных, в этом году в районе Краснотурьинска. До этого учёные фиксировали колебания почвы 28 июня, когда было зарегистрированы толчки силой 4,5 балла, и 5 декабря – с силой 4,1 балла.
Сотрудники екатеринбургского института геофизики УрО РАН отметили, что такое землетрясение могло бы представлять угрозу, если бы произошло в населённых пунктах.
Это произошло ещё в среду, 25 декабря, в 14.57 по Гринвичу (в 19.57 по местному времени). Информация о землетрясении появилась на сайте Международной системы мониторинга. На это обратили внимание журналисты ЕАН.
Это третье землетрясение, которое можно отнести к отряду сильных, в этом году в районе Краснотурьинска. До этого учёные фиксировали колебания почвы 28 июня, когда было зарегистрированы толчки силой 4,5 балла, и 5 декабря – с силой 4,1 балла.
Сотрудники екатеринбургского института геофизики УрО РАН отметили, что такое землетрясение могло бы представлять угрозу, если бы произошло в населённых пунктах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге не смогли разъехаться иномарка и трамвай
24 декабря 2024
24 декабря 2024