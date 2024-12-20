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Красноуральску увеличили финансирование на 9,8 миллиарда рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловские власти решили увеличить финансирование программы по развитию Красноуральска на 2023-2030 годы. Дополнительно городу выделяют 9,8 миллиарда рублей.
Также часть средств обещают отложить на переселение местных жителей из аварийного и ветхого жилья в пригодное для жизни.
Как сообщают в департаменте информационной политики региона, эти средства пойдут на:
– инвестиционные проекты в местной промышленности;
– капитальный ремонт школ;
– благоустройство дворов и общественных территорий;
– строительство новой дороги и лыжероллерной трассы;
– строительство коттеджного посёлка и общежития.
– инвестиционные проекты в местной промышленности;
– капитальный ремонт школ;
– благоустройство дворов и общественных территорий;
– строительство новой дороги и лыжероллерной трассы;
– строительство коттеджного посёлка и общежития.
Также часть средств обещают отложить на переселение местных жителей из аварийного и ветхого жилья в пригодное для жизни.
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