Красноуральску увеличили финансирование на 9,8 миллиарда рублей

Как сообщают в департаменте информационной политики региона, эти средства пойдут на:

– инвестиционные проекты в местной промышленности;

– капитальный ремонт школ;

– благоустройство дворов и общественных территорий;

– строительство новой дороги и лыжероллерной трассы;

– строительство коттеджного посёлка и общежития.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловские власти решили увеличить финансирование программы по развитию Красноуральска на 2023-2030 годы. Дополнительно городу выделяют 9,8 миллиарда рублей.Также часть средств обещают отложить на переселение местных жителей из аварийного и ветхого жилья в пригодное для жизни.