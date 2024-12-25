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В Ревде после плохой уборки снега депутат гордумы лишился мандата
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ревде после плохой уборки снега на улицах города суд досрочно прекратил полномочия депутата городской думы, скрывшего конфликт интересов в своей работе.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, чиновник был руководителем муниципального учреждения, в обязанности которого входил контроль за зимним содержанием дорог, вместе с этим он возглавлял постоянную депутацию комиссию по части муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы к его работе возникли, когда он, несмотря на личную заинтересованность в положительной оценке содержания дорог, в январе 2024 года, будучи заказчиком и проверяющим, принял работу у подрядных организаций.
При этом о конфликте интересов в этом вопросе он никого не уведомлял и не делал ничего, чтобы его разрешить. Горожане же в это время жаловались на плохо убранные после снегопадов дороги.
В связи с этим прокурор подал иск, и Ревдинский городской суд встал на его сторону, признав скрытие факта конфликта интересов незаконным. В итоге чиновник досрочно лишился мандата.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, чиновник был руководителем муниципального учреждения, в обязанности которого входил контроль за зимним содержанием дорог, вместе с этим он возглавлял постоянную депутацию комиссию по части муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы к его работе возникли, когда он, несмотря на личную заинтересованность в положительной оценке содержания дорог, в январе 2024 года, будучи заказчиком и проверяющим, принял работу у подрядных организаций.
При этом о конфликте интересов в этом вопросе он никого не уведомлял и не делал ничего, чтобы его разрешить. Горожане же в это время жаловались на плохо убранные после снегопадов дороги.
В связи с этим прокурор подал иск, и Ревдинский городской суд встал на его сторону, признав скрытие факта конфликта интересов незаконным. В итоге чиновник досрочно лишился мандата.
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