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Сожителю убитой жительницы Нижнего Тагила предъявили обвинение
Фото предоставлено СК
В полиции официально прокомментировали гибель 41-летней жительницы Нижнего Тагила, в убийстве которой подозревается её 50-летний сожитель. Ему уже предъявили обвинение по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
По версии следствия, убийство произошло ещё 22 декабря, а не 23, как сообщалось ранее. В тот день обвиняемый изрядно выпил и стал подозревать свою сожительницу в неверности, что стало поводом для рукоприкладства – женщина получила травмы, которые впоследствии привели к её смерти.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после избиения сожительницы обвиняемый преспокойно лёг спать, и даже на следующее утро, когда он увидел, что его подруга не подаёт признаков жизни, сообщать об убийстве он не спешил. Сперва он сходил в магазин за коньяком и распил его, вернувшись в квартиру, где оставалось бездыханное тело убитой.
О произошедшем в полицию сообщил брат фигуранта дела. Его обвиняемый сам пригласил домой под предлогом просьбы принести ключи от квартиры, так как свои он якобы потерял. Лишь когда родственник увидел труп и стал расспрашивать брата о случившемся, он рассказал, что произошло, и попросил вызвать полицию. Теперь ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, убийство произошло ещё 22 декабря, а не 23, как сообщалось ранее. В тот день обвиняемый изрядно выпил и стал подозревать свою сожительницу в неверности, что стало поводом для рукоприкладства – женщина получила травмы, которые впоследствии привели к её смерти.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после избиения сожительницы обвиняемый преспокойно лёг спать, и даже на следующее утро, когда он увидел, что его подруга не подаёт признаков жизни, сообщать об убийстве он не спешил. Сперва он сходил в магазин за коньяком и распил его, вернувшись в квартиру, где оставалось бездыханное тело убитой.
О произошедшем в полицию сообщил брат фигуранта дела. Его обвиняемый сам пригласил домой под предлогом просьбы принести ключи от квартиры, так как свои он якобы потерял. Лишь когда родственник увидел труп и стал расспрашивать брата о случившемся, он рассказал, что произошло, и попросил вызвать полицию. Теперь ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.
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