В Ревде прикурившего от Вечного огня рецидивиста будут судить за осквернение символа воинской славы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ревде будут судить местного житель, который минувшим летом прикурил от Вечного огня, ждут на скамье подсудимых. Мужчина будет отвечать за то, что осквернил символ воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Известно, что он был неоднократно судим.По версии следствия, это произошло 30 июля 2024 года в парке Победы, где в Ревде находится Вечный огонь. Находясь там в состоянии алкогольного опьянения, мужчина прикурил сигарету, после чего уселся на постамент.Его достаточно быстро нашли и задержали. Отрицать произошедшее мужчина не стал, сразу признавшись. Тогда же выяснилось, что это не единственная его провинность. Оказалось, что мужчина не соблюдал ограничения, которые возлагал на него суд ранее (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Причём, как считают следователи, он делал это намеренно. Таких эпизодов насчитали минимум девять, рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый ранее неоднократно уже привлекался к уголовной ответственности. Последнее своё наказание от отбывал в тавдинской ИК-19, откуда освободился в октябре 2023 года.