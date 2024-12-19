В Екатеринбурге случилось ДТП с участием автобуса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 26 декабря, в Екатеринбурге на улице Крауля, рядом с домом № 74, произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.По предварительным данным, водитель автомобиля каршерингового сервиса «KIA» двигался по крайней правой полосе со стороны улицы Токарей. При попытке совершить разворот он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с пассажирским автобусом марки «НЕФАЗ», следовавшим в том же направлении по маршруту № 24 «Микрорайон Компрессорный – посёлок Мичуринский». В результате происшествия водитель «KIA» получил травмы и был госпитализирован в 36-ю городскую больницу.На момент аварии за рулём автомобиля находился 21-летний житель Екатеринбурга с трёхлетним стажем вождения. Водитель привлекался к административной ответственности один раз. Автобусом управлял 64-летний мужчина с 26-летним водительским опытом. Ранее он был оштрафован восемь раз. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, составили документы и опросили участников. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения, результаты которой оказались отрицательными. По факту аварии начата проверка, причины и обстоятельства происшествия уточняются.