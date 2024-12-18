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Из семнадцати вчерашних пожаров в Свердловской области один был дважды смертельным
Фото: Вечерние Ведомости
Два человека были найдены мёртвыми на пепелище сгоревшего частного дома в посёлке Старопышминск. Сам смертоносный пожар, хоть площадью не достиг ста квадратных метров, потребовал от пожарных часа усиленной работы.
После того, как дюжина огнеборцев справилась с огнём и провела проливку конструкций сгоревшего в Старопышминске дома, к делу приступили пожарные дознаватели. Они установили, что пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Таким образом, погибшие своими действиями и обрекли себя на страшный финал.
Неосторожное обращение с огнём было причиной пожаров в 12 процентах вчерашних возгораний. Всего за минувшие сутки в Свердловской области огонь выходил из-под контроля 17 раз и в 70 процентах из них — на жилой территории.
Самый крупный из вчерашних пожаров произошёл в селе Быньги Невьянского городского округа. Там на улице 8 марта сгорели частный жилой дом, баня и надворные постройки. В общей сложности огонь охватил площадь в 186 квадратных метров. На его ликвидацию у двенадцати пожарных ушло полтора часа.
Ещё один крупный пожар случился в посёлке Хрустальный Первоуральского городского округа. Там также горел частный дом. Общая площадь пожара составила 77 квадратных метров, а ликвидирован он был за 45 минут.
После того, как дюжина огнеборцев справилась с огнём и провела проливку конструкций сгоревшего в Старопышминске дома, к делу приступили пожарные дознаватели. Они установили, что пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Таким образом, погибшие своими действиями и обрекли себя на страшный финал.
Неосторожное обращение с огнём было причиной пожаров в 12 процентах вчерашних возгораний. Всего за минувшие сутки в Свердловской области огонь выходил из-под контроля 17 раз и в 70 процентах из них — на жилой территории.
Самый крупный из вчерашних пожаров произошёл в селе Быньги Невьянского городского округа. Там на улице 8 марта сгорели частный жилой дом, баня и надворные постройки. В общей сложности огонь охватил площадь в 186 квадратных метров. На его ликвидацию у двенадцати пожарных ушло полтора часа.
Ещё один крупный пожар случился в посёлке Хрустальный Первоуральского городского округа. Там также горел частный дом. Общая площадь пожара составила 77 квадратных метров, а ликвидирован он был за 45 минут.
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