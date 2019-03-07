В Екатеринбурге на железной дороге поезд врезался в грузовик

19:49 | 9.03.2019

Сегодня ранним утром в Екатеринбурге на перегоне между станциями Кунавино и Перебор поезд врезался в большегруз. ДТП на железнодорожных путях произошло по вине грузовика, которому зачем-то понадобилась остановиться именно в зоне движения поезда.



Как сообщают в пресс-службе СвЖД, ДТП произошло примерно в 05:40 утра. Водитель тягача Freightliner Century с полуприцепом выехал на ж/д пути перед приближающимся поездом. Вероятно, что именно этот переезд не был оснащён шлагбаумом и сигнализирующими звуками и огнями.



За 800 метров до переезда машинист увидел бегущего навстречу человека, который подавал сигналы остановки поезду, и применил экстренное торможение, сообщают в пресс-службе СвЖД. Однако расстояние было недостаточным, потому состав задел заднюю ось автомобиля. К счастью, результате столкновения никто не пострадал.



Как сообщили автомобилисты, из-за ДТП данный переезд был заблокирован утром примерно полтора часа. Кроме того, было затруднено движение на других переездах на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.

