Три победы подряд: екатеринбургский «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» 1:2

21:08 | 2.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 2 марта, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» в Челябинске в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина обыграла местный «Трактор». Матч завершился в четвёртом периоде со счётом 1:2. Счёт серии плей-офф - 0:3.



Первую шайбу забросили хозяева льда в начале второго периода: отметился Кристиан Томас. Нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин сравнял счёт матча лишь в третьем периоде, и лишь в четвёртом игровом отрезке уральская команда смогла выбиться в лидеры: Вячеслав Литовченко забросил победную шайбу.



Напомним, серия плей-офф длится до четырёх побед. «Автомобилист» уже трижды обыграл «Трактор» - следующий матч может оказаться решающим. Команды встретятся послезавтра, 4 марта, в Челябинске. В случае победы хозяев льда серия плей-офф продолжится в Екатеринбурге.