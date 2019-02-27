На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд

16:29 | 1.03.2019

фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

В Свердловской области вынесен приговор бывшему машинисту электровоза и его бывшему помощнику. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.



Инцидент произошел утром 20 июня 2017 года в Нижнем Тагиле на железнодорожной станции Смычка. Машинист допустил проезд грузового поезда на запрещающий сигнал светофора. В результате с рельсов сошел электровоз и четыре пустых вагона. Ущерб оценили на сумму более 1 млн рублей.



Машинист получил 1 год 10 месяцев ограничения свободы, его помощник – штраф на 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденные должны компенсировать причиненный ущерб.