Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве

16:26 | 1.03.2019

Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алеси Ибакаевой – бывшего старшего инспектора исполнения административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Заречный». Капитан полиции обвиняется по двум эпизодам мошенничества (ч. 3 ст.159 УК РФ), служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ) и получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



Материалы уголовного дела уже поступили в Белоярский районный суд. Дело будет рассматривать председатель райсуда Елена Самарина. Дата предварительного слушания еще не назначена.



Отметим, что противоправные действия Ибакаевой выявили и пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.



В сентябре 2018 года был осужден коллега Ибакаевой, инспектор ДПС Заречного Исаков Е. Ю. Приговором Заречного районного суда он признан виновным в совершении служебного подлога, а также мошенничества в сфере страхования. С учетом признания вины, явки с повинной и раскаяния, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей.