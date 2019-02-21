В Нижнем Тагиле с поличным задержали группу потрошителей банкоматов

В Нижнем Тагиле в ночь с 21 на 22 февраля сотрудниками правоохранительных органов задержана группа потрошителей банкоматов. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых структурах города.По данным издания, трое мужчин 46-49 лет проникли в магазин «Монетка» в доме №23 по улице Каспийская через подвал здания, предварительно воспользовавшись «глушилкой», которой заблокировали сигнализацию в супермаркете и на банкомате.Банкомат злоумышленники с помощью рохли, позаимствованной у магазина, попытались переместить в другую часть торговой точки подальше от окон, где и собирались опустошить при помощи имеющегося при себе газорезного оборудования. Похитить деньги им не удалось – группа была задержана на месте оперативниками свердловского ОБОП и уголовного розыска Нижнего Тагила при силовой поддержке бойцов нижнетагильского ОМОН Росгвардии.По некоторым данным, данная группа причастна к ряду аналогичных преступлений. Только за последний год они вскрыли два банкомата, причем, их не останавливали ни сигнализация, ни камеры наблюдения. После очередного преступления, члены группы залегали на дно и длительное время никак проявляли себя, ведя добропорядочный образ жизни. Ущерб, причиненный финансовым организациям, исчисляется десятками миллионов рублей.