В Екатеринбурге задержали трёх полицейских, причастных к крышеванию наркоторговцев. Возбуждено уголовное дело

10:52 | 24.02.2019

Оперативники УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД, вечером 22 февраля задержали в Екатеринбурге трёх полицейских.



По данным издания, задержаны двое оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела полиции номер 4 УМВД России по Екатеринбургу и их коллега из городского УМВД, а также гражданин, представившийся сотрудником Фонда «Город без наркотиков», роль которого сейчас устанавливается (в самом Фонде информацию о задержании своего сотрудника отрицают).



По предварительной информации, все четверо были причастны к крышеванию наркоторговцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 30 ч.6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»).



Одним из задержанных, по неофициальной информации, является начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОП №4 Анатолий Д. Ранее он работал старшим оперуполномоченным в свердловском ГУВД, где также боролся с наркоторговцами, зарекомендовав себя порядочным сотрудником, а в 2010 году даже был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». После этого он перевелся в отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД Екатеринбурга, а в 2015-2016 году в уголовный розыск ОП №4, где возглавил антинаркотическое подразделение.



Операция силовиков, вероятно, повлечет кадровые изменения в УМВД, где врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков является Максим Кудинов. Избавится от приставки врио, ему уже вряд ли удастся.