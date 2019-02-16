Свердловское УФАС аннулировало результаты конкурса по концессии в Кушве

11:18 | 19.02.2019

Администрация Кушвинского городского округа по предписанию Свердловского УФАС России отменила протокол о результатах проведения конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в муниципалитете.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, на участие в открытом конкурсе были поданы 3 заявки: ООО «Теплоэнергокомплекс», ООО «ПКП Синергия», ООО «Альтернатива». Конкурсная комиссия определила, что наилучшим предложением является конкурсное предложение ООО «ПКП Синергия».



ООО «ТЭК» обратилось в УФАС с жалобой на нарушение порядка определения победителя путем неверного расчета дисконтированной валовой выручки всех участников конкурса, а также не обоснования, исходя из каких значений для победителя – ООО «ПКП Синергия», она рассчитана в размере 110 млн. рублей за весь срок действия соглашения. Кроме того, конкурсная комиссия не приложила к протоколу расчет необходимой валовой выручки по годам действия концессионного соглашения.



Свердловское УФАС России в действиях организатора торгов признало нарушение ч. 1 ст. 31 Закона о концессионных соглашениях, что послужило вынесением предписания в адрес администрации Кушвинского ГО.