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10:11 | 18.02.2019

В Белоярке закончился политический кризис – в думе избрали председателя

Депутаты думы Белоярского городского округа спустя два года смогли избрать председателя. Как стало известно veved.ru, сегодня, 18 февраля, на внеочередном заседании парламентарии большинством голосов избрали спикером Андрея Воробьева. За его кандидатуру проголосовали 14 депутатов. Это стало возможным благодаря вмешательству в ситуацию вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Напомним, что дума Белоярки функционирует без председателя с февраля 2017 года. Депутаты несколько раз пытались избрать нового спикера, но безуспешно.

© «Вечерние Ведомости»

 


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