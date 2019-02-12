По факту избиения девушки в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

14:33 | 15.02.2019

postnews.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством) в отношении 16-летней девушки, подозреваемой в избиении знакомой.



Напомним, что видео, на котором одна девушка избивает другую, распространилось по соцсетям. Также там видно, как девушка угрожает жертве предметом, похожим на пистолет.



По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 11 февраля в квартире одного из домов на улице Надеждинской.



«Правоохранители разыскали и опросили пятерых участников инцидента. Как было установлено, в тот день хозяин квартиры 1997 года рождения пригласил к себе своих знакомых: товарища 1997, девушку 2003, пострадавшую девушку 2000 и нападавшую 2002 годов рождения. Конфликт между 16-летней нападавшей и ее 19-летней соперницей произошел на почве распития спиртных напитков. Изучив видеозапись, полицейские обнаружили, что в процессе конфликта подозреваемая угрожает оппонентке предметом, схожим с пневматическим пистолетом. При этом потерпевшая воспринимала угрозы реально», - говорится в сообщении.



Кроме девушки, в отношении которой возбуждено уголовное дело, к ответственности собираются привлечь хозяина квартиры. Его ждет наказание за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного.