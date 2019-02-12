Ближайшие пять лет правительство России не собирается инвестировать строительство высокоскоростной железной дороги из Екатеринбурга до Челябинска

20:49 | 13.02.2019

Фото: bfm74.ru

Масштабный проект высокоскоростной железной дороги Екатеринбург – Челябинск, реализация которого позволила бы из столицы Среднего Урала добираться до столицы Южного всего за один час, остался без государственного финансирования. План улучшения межобластной инфраструктуры не попал в комплексный план модернизации российских магистралей в период до 2024 года. Это значит, что ещё как минимум пять лет не видать екатеринбуржцам и челябинцам хороших дорог и быстрых поездов.



Уральский проект Правительство РФ предпочло высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью.



Строить ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском планировали начать в 2021 году. Её стоимость оценивается в 380 миллиардов рублей. Изначально предполагалось, что половину этой суммы выделит федеральный бюджет, остальное вложат инвесторы. Проект поддержали правительства Челябинской и Свердловской областей и промышленные предприятия.



Планировалось, что по ВСМ из Екатеринбурга в Челябинск будут ездить высокоскоростные поезда со скоростью 250 километров в час. Именно за это время пассажиры могли добраться из одной точки в другую.



Интересно, что в ноябре 2018 года представитель зампреда Правительства РФ Максим Акимов сообщал, что есть поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о включении проекта уральской ВСМ в комплексный план развития инфраструктуры. Также этот проект уже включен в схему территориального планирования РФ и транспортную стратегию на период до 2030 года.



Документ о строительстве магистрали Дмитрий Медведев подписал в мае 2018 года. До этого свердловское правительство уже приняло решение выделить 50 миллионов на проект.