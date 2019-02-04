Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги увеличат до 26,8 миллиардов рублей

19:23 | 7.02.2019

Фото: oblgazeta.ru

В 2019 году инвестиции в развитие Свердловской железной дороги составят 26,8 млрд рублей, об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.



Такое увеличение денежных вложений связано с развитием проекта «Северный широтный ход». В частности, более 1 млрд рублей планируется потратить на реконструкцию участка "Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды".



Помимо этого финансы будут вкладывать в развитие участка "Тобольск-Сургут-Коротчаево", строительство разъездов на перегонах Пырей – Хасырей и Пуровск – Лимбей, реконструкцию станции Сургут, завершение работ на третьем электрифицированном пути на участке Косулино – Баженово и модернизацию участка "Пермь-Соликамск". Также инвестиции пойдут на развитие локомотивных составов и проекты связанные с технологической устойчивостью производственного процесса.



Напомним, В 2018 году сумма инвестиций составила 24,7 млрд рублей.