В Североуральске вынесли приговор пенсионеру, до смерти избившему лопатой мужчину

12:24 | 4.02.2019

В Североуральске вынесли приговор 66-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Следствием и судом установлено, что 7 августа 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома по улице Горняков в Североуральске, вступил в конфликт с другим мужчиной. В ходе ссоры он вооружился лопатой, которой причинил своему оппоненту множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался.



Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по городу Североуральск СК России по Свердловской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого в пользу родственников погибшего мужчины более одного миллиона рублей в счёт возмещения морального и материального вреда, причинённого преступлением, сообщает СУ СК по Свердловской области.